Турция заявила, что не передаст C-400 другим странам. Их предлагали отдать Украине

Что этому предшествовало

Напомним, в 2023 году США предложили Турции передать Украине системы противовоздушной борьбы С-400, которые Анкара закупила ранее у России. Известно, что сумма контракта составила около 2,5 млрд долларов.

Однако Турция отказалась от этой идеи. Тогдашний министр обороны обвинил Вашингтон в якобы вмешательстве во внутренние дела Турции.

Позже в СМИ появилась информация, что Турция развернет С-400 на границе с Ираком.

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