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Туреччина заявила, що в ході операції у Сирії та Іраку вже знищила сотні терористів

Фото: Туреччина заявила, що в ході операції у Сирії та Іраку вже знищила сотні терористів (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Олег Васьків

Турецькі військові у рамках операції "Кіготь-меч", розпочатої 20 листопада на півночі Сирії та Іраку, знищили вже понад 250 терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства оборони Туреччини.

Глава відомства Хулусі Акар розповів, що за 3 доби вражено 471 об’єкт, а також ліквідовано 254 бойовиків.

"Операція “Кіготь-меч” триває. Вона є наймасштабнішою та найефективніша повітряною операцією за останній період”, - наголосив посадовець.

Нагадаємо, 20 листопада міністерство оборони Туреччини оголосило про проведення повітряної операції на півночі Сирії та Іраку та авіаударах по базах курдської збройної організації YPG.

США вже відреагували на проведення Туреччиною операції проти курдів. Вашингтон закликав до деескалації у Сирії.

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Турция