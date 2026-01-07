Туреччина заявила про просування до миру в Україні після переговорів у Парижі

Міжнародні переговори про завершення війни в Україні вийшли на етап, коли обговорюють ключові параметри майбутнього мирного врегулювання, від яких залежатиме безпека регіону і формат відносин у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію TRT Haber.
Міжнародний діалог щодо припинення війни Росії проти України наблизився до критичної точки, на якій формуються основи довгострокового миру. Про це було заявлено за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.
Зазначається, що попри продовження повномасштабних бойових дій уже четвертий рік поспіль, сторони дедалі активніше переходять до обговорення конкретних умов, без яких досягнення сталого миру неможливе.
За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговорний процес зараз зосереджений саме на принципових питаннях.
"Ми бачимо, що переговори зосереджені саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про стабільний і міцний мир", - зазначив він.
Туреччина, як підкреслюється, продовжує брати активну участь у дипломатичних зусиллях і робить внесок у просування мирного процесу.
При цьому потенційна угода, за оцінкою Фідана, не обмежуватиметься виключно припиненням вогню в Україні.
Документ може визначити архітектуру відносин між Росією і Європою на роки вперед, а також задати рамки регіональної політики Москви.
Окрему увагу на переговорах у Парижі було приділено механізмам контролю за дотриманням режиму припинення вогню, питанням стримування, а також можливим військовим заходам реагування в разі порушення домовленостей.
Фідан висловив сподівання, що угоду вдасться підписати в найкоротші терміни, щоб зупинити людські втрати та забезпечити стабільність.
"Після підписання мирної угоди Україна отримає можливість зосередитися на економічному оновленні та вирішенні внутрішніх проблем. Туреччина готова відігравати важливу роль у процесі економічного відродження та розвитку", - додав глава МЗС Туреччини.
Нагадуємо, що 6 січня в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн так званої "коаліції охочих", за підсумками яких сторони підтвердили єдність підходів до питань сталого миру і безпеки, а також домовилися про подальші заходи підтримки України.
Зазначимо, що Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, водночас не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ. На відміну від Великої Британії та Франції, Німеччина розглядає участь у відповідних механізмах у рамках домовленостей, досягнутих на зустрічі "коаліції охочих".