Туреччина завершила монтаж газопроводу з Чорного моря до наземного пункту
Сьогодні, 6 квітня, Туреччина завершила монтаж газопроводу від газового родовища Сакарія в Чорному морі до наземного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву турецької компані Türkiye Petrolleri A.O, яка реалізувала цей проект.
“Успішно завершено монтаж труб, що з’єднують нашу енергетичну базу в Чорному морі з наземним об’єктом газового родовища Сакар’я", - повідомили в компанії.
Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı.— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) April 5, 2023
Enerjide Bağımsız Türkiye
20 Nisan 2023 #TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/bCwxafs8H4
Зазначається, що подача газу запланована на 20 квітня.
Нагадаємо, в грудні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що вони відкрили нове родовище газу в Чорному морі.
Також ми писали, що до цього турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.
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