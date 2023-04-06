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Туреччина завершила монтаж газопроводу з Чорного моря до наземного пункту

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Туреччина, Четвер 06 квітня 2023 15:42
Туреччина завершила монтаж газопроводу з Чорного моря до наземного пункту Фото: Туреччина завершила монтаж газопроводу в Чорному морі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 квітня, Туреччина завершила монтаж газопроводу від газового родовища Сакарія в Чорному морі до наземного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву турецької компані Türkiye Petrolleri A.O, яка реалізувала цей проект.

“Успішно завершено монтаж труб, що з’єднують нашу енергетичну базу в Чорному морі з наземним об’єктом газового родовища Сакар’я", - повідомили в компанії.

Зазначається, що подача газу запланована на 20 квітня.

Нагадаємо, в грудні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що вони відкрили нове родовище газу в Чорному морі.

Також ми писали, що до цього турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

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