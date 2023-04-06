Туреччина завершила монтаж газопроводу з Чорного моря до наземного пункту

Сьогодні, 6 квітня, Туреччина завершила монтаж газопроводу від газового родовища Сакарія в Чорному морі до наземного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву турецької компані Türkiye Petrolleri A.O , яка реалізувала цей проект.

“Успішно завершено монтаж труб, що з’єднують нашу енергетичну базу в Чорному морі з наземним об’єктом газового родовища Сакар’я", - повідомили в компанії.

Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı.



Enerjide Bağımsız Türkiye

20 Nisan 2023 #TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/bCwxafs8H4 — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) April 5, 2023

Зазначається, що подача газу запланована на 20 квітня.

Нагадаємо, в грудні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що вони відкрили нове родовище газу в Чорному морі.

Також ми писали, що до цього турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

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