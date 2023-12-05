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Туреччина застерегла Ізраїль від полювання на ватажків ХАМАСу на своїй території

Фото: Туреччина застерегла Ізраїль від полювання на ватажків ХАМАСу на своїй території (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Туреччина попередила Ізраїль про "серйозні наслідки" у разі полювання на ватажків терористичного угрупування ХАМАС на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлений чиновник турецької розвідки на умовах анонімності розповів, що розвідувальне агентство MIT повідомило ізраїльським колегам у Моссаді, що такі односторонні кроки матимуть серйозні наслідки для двосторонніх зв’язків між країнами.

Таке рішення прийняли після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАСу за межами Сектора Газа, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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