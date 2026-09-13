UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Туреччина запропонувала створити TÜRKPOL - спільну поліцію тюркських держав

04:20 13.09.2026 Нд
1 хв
Що відомо про нову ініціативу?
aimg Пилип Бойко
Фото: турецька поліція (GettyImages)

Туреччина запропонувала створити в межах Організації тюркських держав спільну правоохоронну структуру TÜRKPOL. Її планують сформувати за моделлю міжнародних організацій на кшталт Інтерполу та використовувати для посилення співпраці між правоохоронними органами країн-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Відповідну пропозицію озвучив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая під час засідання Ради міністрів внутрішніх справ Організації тюркських держав.

За його словами, TÜRKPOL має сприяти розвитку співпраці між правоохоронними структурами тюркських держав. Серед напрямів такої взаємодії розглядається обмін інформацією та координація спільних зусиль.

Турецька сторона пропонує створити структуру за прикладом міжнародних правоохоронних механізмів, зокрема Інтерполу.

Ініціатива є частиною ширшого курсу на поглиблення співпраці між державами Організації тюркських держав у сфері безпеки та правоохоронної діяльності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Туреччина