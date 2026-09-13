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Турция предложила создать TÜRKPOL – совместную полицию тюркских государств

04:20 13.09.2026 Вс
1 мин
Что известно о новой инициативе?
aimg Филипп Бойко
Фото: турецкая полиция (GettyImages)

Турция предложила создать в рамках Организации тюркских государств общую правоохранительную структуру TÜRKPOL. Ее планируют сформировать по модели международных организаций типа Интерпола и использовать для усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Соответствующее предложение озвучил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на заседании Совета министров внутренних дел Организации тюркских государств.

По его словам, TÜRKPOL должен способствовать развитию сотрудничества между правоохранительными структурами тюркских государств. Среди направлений такого взаимодействия рассматривается обмен информацией и координация совместных усилий.

Турецкая сторона предлагает создать структуру по примеру международных правоохранительных механизмов, в частности Интерпола.

Инициатива является частью более широкого курса по углублению сотрудничества между государствами Организации тюркских государств в сфере безопасности и правоохранительной деятельности.

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