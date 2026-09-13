Турция предложила создать TÜRKPOL – совместную полицию тюркских государств

Соответствующее предложение озвучил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на заседании Совета министров внутренних дел Организации тюркских государств.

По его словам, TÜRKPOL должен способствовать развитию сотрудничества между правоохранительными структурами тюркских государств. Среди направлений такого взаимодействия рассматривается обмен информацией и координация совместных усилий.

Турецкая сторона предлагает создать структуру по примеру международных правоохранительных механизмов, в частности Интерпола.

Инициатива является частью более широкого курса по углублению сотрудничества между государствами Организации тюркских государств в сфере безопасности и правоохранительной деятельности.