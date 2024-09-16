Туреччина замість "Жирони". Українець продовжив подорож легіонера

26-річний хавбек продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі. Влітку інтерес до нього приписували іспанській "Жироні".

Петрусенко підписав контракт на 2 роки. "Істра" отримала за українця орієнтовно 500 тисяч євро. До лав "зелено-жовтих" він приєднався перед сезоном 2023/24 в статусі вільного агента.

"Антальяспор" став третьою зарубіжною командою в біографії Петрусенка. До чемпіонату Хорватії він виступав за угорський "Гонвед". На батьківщині півзахисник грав за "Гірник-Спорт" із Горішніх Плавнів і закарпатський "Минай".

Хто такий Олександр Петрусенко

Уродженець Києва, вихованець академії столичного "Динамо". У сезоні 2016/17 дебютував за команду U-19 "біло-синіх" у Чемпіонаті юнацьких команд, виступав у Юнацькій лізі УЄФА.

На рівні УПЛ вперше вийшов у лютому 2021-го. Загалом провів 28 матчів за "Минай" в елітному дивізіоні. Звідти посеред сезону 2021/22 перебрався в "Гонвед" за 200 тисяч євро та зіграв 14 матчів (1 гол). У складі "Істри" провів 69 поєдинків у всіх турнірах (1 м'яч).

Зіграв по одному поєдинку за збірні України U-19 та U-21. Клієнт агенції ProStar Вадима Шаблія.