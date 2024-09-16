UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина замість "Жирони". Українець продовжив подорож легіонера

Фото: Олександр Петрусенко у футболці "Істри" (facebook.com/NKIstra1961Pula)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Олександр Петрусенко змінив хорватську "Істру" на турецький "Антальяспор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

26-річний хавбек продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі. Влітку інтерес до нього приписували іспанській "Жироні".

Петрусенко підписав контракт на 2 роки. "Істра" отримала за українця орієнтовно 500 тисяч євро. До лав "зелено-жовтих" він приєднався перед сезоном 2023/24 в статусі вільного агента.

"Антальяспор" став третьою зарубіжною командою в біографії Петрусенка. До чемпіонату Хорватії він виступав за угорський "Гонвед". На батьківщині півзахисник грав за "Гірник-Спорт" із Горішніх Плавнів і закарпатський "Минай".

Хто такий Олександр Петрусенко

Уродженець Києва, вихованець академії столичного "Динамо". У сезоні 2016/17 дебютував за команду U-19 "біло-синіх" у Чемпіонаті юнацьких команд, виступав у Юнацькій лізі УЄФА.

На рівні УПЛ вперше вийшов у лютому 2021-го. Загалом провів 28 матчів за "Минай" в елітному дивізіоні. Звідти посеред сезону 2021/22 перебрався в "Гонвед" за 200 тисяч євро та зіграв 14 матчів (1 гол). У складі "Істри" провів 69 поєдинків у всіх турнірах (1 м'яч).

Зіграв по одному поєдинку за збірні України U-19 та U-21. Клієнт агенції ProStar Вадима Шаблія.

До слова, українець Довбик оформив дебютний гол у складі "Роми".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News