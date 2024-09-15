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Добвик оформив прем'єрний гол у чемпіонаті Італії: відео

Генуя, Неділя 15 вересня 2024 14:39
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Добвик оформив прем'єрний гол у чемпіонаті Італії: відео Фото: Артем Довбик (крайній праворуч угорі) в складі "вовків" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик забив перший м'яч у складі італійської "Роми". У рамках 4-го туру Серії А від нього постраждала "Дженоа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

27-річний нападник відзначився в першому таймі протистояння. Гол став для нього дебютним після переходу до лав "вовків" у літнє трансферне вікно.

Довбик відкрив рахунок на 37-й хвилині. Масована атака римлян призвела до удару Пізіллі в кут, із яким впорався голкіпер "грифонів" Голліні. Однак, воротар господарів відбив м'яч перед собою, а українець вчасно зіграв на добиванні.

Арбітр спершу гол не зарахував через офсайд. Однак, після втручання VAR суддівська бригада змінила рішення. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Роми".

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевої школи олімпійського резерву. На професіональному рівні дебютував за "Черкаський Дніпро" в сезоні 2014/15 Другої ліги.

Через рік опинився в тоді дніпропетровському "Дніпрі". Захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців на правах оренди. Пізніше грав за данські колективи "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Довбик – найкращий бомбардир сезонів УПЛ (2022/23) та Ла Ліги (2023/24). Навесні 2021-го дебютував у складі збірної України. З тих пір провів 31 матч за "синьо-жовтих", у яких забив 10 м'ячів.

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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Рома Артем Довбик Чемпіонат Італії
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