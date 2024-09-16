ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина замість "Жирони". Українець продовжив подорож легіонера

Анталья, Понеділок 16 вересня 2024 12:48
UA EN RU
Туреччина замість "Жирони". Українець продовжив подорож легіонера Фото: Олександр Петрусенко у футболці "Істри" (facebook.com/NKIstra1961Pula)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Олександр Петрусенко змінив хорватську "Істру" на турецький "Антальяспор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

26-річний хавбек продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі. Влітку інтерес до нього приписували іспанській "Жироні".

Петрусенко підписав контракт на 2 роки. "Істра" отримала за українця орієнтовно 500 тисяч євро. До лав "зелено-жовтих" він приєднався перед сезоном 2023/24 в статусі вільного агента.

"Антальяспор" став третьою зарубіжною командою в біографії Петрусенка. До чемпіонату Хорватії він виступав за угорський "Гонвед". На батьківщині півзахисник грав за "Гірник-Спорт" із Горішніх Плавнів і закарпатський "Минай".

Хто такий Олександр Петрусенко

Уродженець Києва, вихованець академії столичного "Динамо". У сезоні 2016/17 дебютував за команду U-19 "біло-синіх" у Чемпіонаті юнацьких команд, виступав у Юнацькій лізі УЄФА.

На рівні УПЛ вперше вийшов у лютому 2021-го. Загалом провів 28 матчів за "Минай" в елітному дивізіоні. Звідти посеред сезону 2021/22 перебрався в "Гонвед" за 200 тисяч євро та зіграв 14 матчів (1 гол). У складі "Істри" провів 69 поєдинків у всіх турнірах (1 м'яч).

Зіграв по одному поєдинку за збірні України U-19 та U-21. Клієнт агенції ProStar Вадима Шаблія.

До слова, українець Довбик оформив дебютний гол у складі "Роми".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
Комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією