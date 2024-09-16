Турция вместо "Жироны". Украинец продолжил путешествие легионера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба .

26-летний хавбек продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Летом интерес к нему приписывали испанской "Жироне".

Петрусенко подписал контракт на 2 года. "Истра" получила за украинца ориентировочно 500 тысяч евро. К рядам "зелено-желтых" он присоединился перед сезоном 2023/24 в статусе свободного агента.

"Антальяспор" стал третьей зарубежной командой в биографии Петрусенко. До чемпионата Хорватии он выступал за венгерский "Гонвед". На родине полузащитник играл за "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней и закарпатский "Минай".

Кто такой Александр Петрусенко

Уроженец Киева, воспитанник академии столичного "Динамо". В сезоне 2016/17 дебютировал за команду U-19 "бело-синих" в Чемпионате юношеских команд, выступал в Юношеской лиге УЕФА.

На уровне УПЛ впервые вышел в феврале 2021-го. В общей сложности провел 28 матчей за "Минай" в элитном дивизионе. Оттуда посреди сезона 2021/22 перебрался в "Гонвед" за 200 тысяч евро и сыграл 14 матчей (1 гол). В составе "Истры" провел 69 поединков во всех турнирах (1 мяч).

Сыграл по одному поединку за сборные Украины U-19 и U-21. Клиент агентства ProStar Вадима Шаблия.