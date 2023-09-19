Туреччина закупила вугілля з окупованих Росією регіонів України, - Reuters

За даними російської митниці, у період із лютого по липень 2023 року до Туреччини прибуло близько 160 тисяч тонн вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей. Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили агентству Reuters, що протягом цього періоду вони постачали вугілля з двох регіонів до Туреччини.

На відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи територіями України, контрольованими Москвою.

З того часу, як Москва розпочала вторгнення у лютому 2022 року, Туреччина - член НАТО, який підтримує зусилля Києва щодо відсічі Росії - неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара відіграла ключову роль у посередництві угоди між воюючими країнами, яка дозволяла експорт українського зерна через Чорне море.

Дані постачальника комерційних торгових даних, отримані агентством Reuters, показали, що вугілля щонайменше від 10 виробників надходило в Туреччину в період із лютого до липня. За даними статистики, Туреччина була найбільшим експортним напрямом вугілля з окупованих регіонів, на її частку припало 95% постачань за цей період.

Продавці та покупці

Продавці вугілля зареєстровані в Росії та на окупованих українських територіях, йдеться у базі даних російських компаній "Спарк".

За даними митниці, покупцями стали компанії, зареєстровані в Гонконгу, ОАЕ та офшорних юрисдикціях, включаючи Беліз та Британські Віргінські острови. У списку не було турецьких компаній. Reuters не вдалося знайти контакти покупців та встановити, хто був кінцевим бенефіціаром.

Хоча дані про комерційну торгівлю не дають повної картини того, як експортувалося вугілля, вони показують, що частина вугілля йшла через південноросійське портове місто Ростов, а частина через чорноморський порт Новоросійськ, які мають залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом.

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення Росії в Україну, забороняють імпорт чи експорт США з так званих "ДНР" та "ЛНР". Двома днями пізніше Європейський Союз оголосив про заходи, включаючи заборону імпорту товарів із двох регіонів.

У Туреччині таких обмежень немає. Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній, зокрема з Туреччини, які, за їхніми словами, підтримують Москву у її війні проти України.