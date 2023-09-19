Турция закупила уголь из оккупированных Россией регионов Украины, - Reuters

Согласно данным российской таможни, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию прибыло около 160 тысяч тонн угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters, что в течение этого периода они поставляли уголь из двух регионов в Турцию.

В отличие от США и Евросоюза, Турция не ограничивала торговлю с Россией или территориями Украины, контролируемыми Москвой.

С тех пор как Москва начала вторжение в феврале 2022 года, Турция - член НАТО, который поддерживает усилия Киева по отпору России - неоднократно заявляла, что признает территориальную целостность Украины. Анкара сыграла ключевую роль в посредничестве истекшей сделки между воюющими странами, которая разрешала экспорт украинского зерна через Черное море.

Данные поставщика коммерческих торговых данных, полученные агентством Reuters, показали, что уголь по меньшей мере от 10 производителей поступал в Турцию в период с февраля по июль. По данным статистики, Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из оккупированных регионов, на ее долю пришлось 95% поставок за этот период.

Продавцы и покупатели

Продавцы угля зарегистрированы в России и на оккупированных украинских территориях, говорится в базе данных российских компаний "Спарк".

По данным таможни, покупателями стали компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и офшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. В списке не было турецких компаний. Reuters не удалось найти контакты покупателей и установить, кто были конечными бенефициарами.

Хотя данные о коммерческой торговле не дают полной картины того, как экспортировался уголь, они показывают, что часть угля шла через южнороссийский портовый город Ростов, а часть - через черноморский порт Новороссийск, которые имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском.

Санкции США, введенные 21 февраля 2022 года, за три дня до вторжения России в Украину, запрещают импорт или экспорт США из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Двумя днями позже Европейский Союз объявил о мерах, включая запрет на импорт товаров из двух регионов.

В Турции таких ограничений нет. Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, в том числе из Турции, которые, по их словам, поддерживают Москву в ее войне против Украины.