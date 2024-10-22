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Туреччина заборонила експорт товарів військового призначення до РФ після впливу США, - FT

Ілюстративне фото: Туреччина припинила експорт товарів військового призначення до Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Туреччина заборонила експорт до Росії товарів військового призначення Це сталось після попередження від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, протягом останніх тижнів Туреччина запровадила заборону на експорт понад 40 категорій товарів американського походження. Мова про мікросхеми і системи дистанційного керування, а також інші товари зі списку 50 "високопріоритетних" складеного США, Великою Британією, ЄС і Японією. 

Також у списку вказано сучасну електроніку, процесори, карти пам'яті, верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.

Як пише ЗМІ, наразі митна система Туреччини не дозволяє експорт цих товарів до Росі, але раніше такі поставки були можливі.

"Ми віримо, що турецький уряд почув і зрозумів нашу стурбованість. Ми оптимістично налаштовані на посилення співпраці в майбутньому", - сказав журналістам помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт певної стальної продукції відразу чотирьох країн. Серед них є Російська Федерація.

Варто зауважити, що таке рішення з’явилося на тлі зростання торгової напруженості між Китаєм та Європейським союзом через тарифи на електромобілі, бренді та інші товари.

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ТуреччинаСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація