Туреччина ввела мита на імпорт стальної продукції з Росії

Фото: Туреччина ввела мита на стальну продукцію з Росії (Getty Images)

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт певної стальної продукції відразу чотирьох країн. Серед них є Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Генеральний секретар Турецької асоціації виробників сталі (TÇÜD) Вейсел Яян заявив, що країна ввела мита на імпорт певної стальної продукції з Росії, Китаю, Індії та Японії. За його словами, введені мита стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції приблизною вартістю від 2 до 2,2 млрд доларів США. Мита коливаються від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту, що є кроком, покликаним запобігти недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників, йдеться в оголошенні. Розслідування щодо імпорту гарячекатаної сталі, проведене після звернення турецьких виробників, показало, що ймовірний демпінг загрожував національному виробництву. Згідно із прийнятим рішенням, мита на імпорт коливаються: з Китаю - від 15% до 43%,

з Росії, Індії та Японії - від 6% до 9%. Яян очікує підвищення рівня використання потужностей вітчизняних виробників після введення антидемпінгового мита на імпорт гарячекатаного листового прокату.