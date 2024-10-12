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Туреччина ввела мита на імпорт стальної продукції з Росії

Туреччина, Субота 12 жовтня 2024 15:58
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Туреччина ввела мита на імпорт стальної продукції з Росії Фото: Туреччина ввела мита на стальну продукцію з Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт певної стальної продукції відразу чотирьох країн. Серед них є Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Генеральний секретар Турецької асоціації виробників сталі (TÇÜD) Вейсел Яян заявив, що країна ввела мита на імпорт певної стальної продукції з Росії, Китаю, Індії та Японії.

За його словами, введені мита стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції приблизною вартістю від 2 до 2,2 млрд доларів США.

Мита коливаються від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту, що є кроком, покликаним запобігти недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників, йдеться в оголошенні. Розслідування щодо імпорту гарячекатаної сталі, проведене після звернення турецьких виробників, показало, що ймовірний демпінг загрожував національному виробництву.

Згідно із прийнятим рішенням, мита на імпорт коливаються:

  • з Китаю - від 15% до 43%,
  • з Росії, Індії та Японії - від 6% до 9%.

Яян очікує підвищення рівня використання потужностей вітчизняних виробників після введення антидемпінгового мита на імпорт гарячекатаного листового прокату.

Зауважимо, що дане рішення Анкари з’явилося на тлі зростання торгової напруженості між Китаєм та Європейським союзом через тарифи на електромобілі, бренді та інші товари.

Воно також слідує за скаргою Китаю до Світової організації торгівлі (СОТ) на імпортні мита, накладені на китайські електромобілі, які ввозяться в Туреччину.

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