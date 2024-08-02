Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Вбивство Ісмаїла Ханії

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу його резиденції в Тегерані.

Спочатку повідомлялося про ракетний удар по резиденції. Пізніше ЗМІ з'ясували, що Ханія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби, а не ракетного удару.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Своєю чергою, президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтона підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.