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Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Фото: у Туреччині заблокували Instagram (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram. Причини и тривалість заборони поки не називається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це 

очільника директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.

ідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Вбивство Ісмаїла Ханії

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу його резиденції в Тегерані.

Спочатку повідомлялося про ракетний удар по резиденції. Пізніше ЗМІ з'ясували, що Ханія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби, а не ракетного удару.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Своєю чергою, президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтона підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.

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