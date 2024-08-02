Турция заблокировала доступ к Instagram

Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram. Причины и продолжительность запрета пока не называется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об этом сообщил в пятницу, 2 августа регулятор информационных технологий, не указывая причины или продолжительности запрета, из-за чего мобильное приложение платформы также стало недоступным.
Как пишет издание, этот шаг был сделан после комментариев в среду, 31 июля, руководителя директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.
Он критиковал платформу за решение блокировать публикации соболезнования в связи с убийством лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
"Это цензура, чисто и просто", - сказал Алтун, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.
От компании Meta не было комментариев.
Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела его резиденции в Тегеране.
Изначально сообщалось о ракетном ударе по резиденции. Позже СМИ выяснили, что Хания был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара.
Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС Исмаила Хании. В свою очередь, президент США Джо Байден подтвердил готовность Вашингтона поддержать оборону Израиля от террористических исламских движений на Ближнем Востоке.
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