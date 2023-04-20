Туреччина вперше розпочала постачання газу з Чорного моря
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дав старт постачанню в країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.
"Ми надаємо природний газ, який наші громадяни використовують на своїх кухнях і для гарячого водопостачання в своїх будинках, безкоштовно протягом 1 року. Крім того, ми не будемо стягувати плату за споживання природного газу в усіх житлових будинках Туреччини протягом одного місяця", - сказав Ердоган на церемонії відкриття родовища.
Також відомом, що Туреччина експортуватиме частину газу, яку буде видобувати. На першому етапу там планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобудтку мають збільшити до 40 млн кубометрів на добу.
Нагадаємо, що Туреччина збиралась взяти на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.
А 11 квітня вони планували запустити у космос свій перший супутник спостереження з високою роздільністю власного виробництва.
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