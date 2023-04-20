ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина вперше розпочала постачання газу з Чорного моря

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 20 квітня 2023 21:57
Туреччина вперше розпочала постачання газу з Чорного моря Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GetyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дав старт постачанню в країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.

"Ми надаємо природний газ, який наші громадяни використовують на своїх кухнях і для гарячого водопостачання в своїх будинках, безкоштовно протягом 1 року. Крім того, ми не будемо стягувати плату за споживання природного газу в усіх житлових будинках Туреччини протягом одного місяця", - сказав Ердоган на церемонії відкриття родовища.

Також відомом, що Туреччина експортуватиме частину газу, яку буде видобувати. На першому етапу там планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобудтку мають збільшити до 40 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, що Туреччина збиралась взяти на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

А 11 квітня вони планували запустити у космос свій перший супутник спостереження з високою роздільністю власного виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное море Турция Газ
NEWS
Естонія схвалила новий пакет допомоги для України
Естонія схвалила новий пакет допомоги для України
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни