Туреччина вперше розпочала постачання газу з Чорного моря

" Ми надаємо природний газ, який наші громадяни використовують на своїх кухнях і для гарячого водопостачання в своїх будинках, безкоштовно протягом 1 року. Крім того, ми не будемо стягувати плату за споживання природного газу в усіх житлових будинках Туреччини протягом одного місяця", - сказав Ердоган на церемонії відкриття родовища.

Також відомом, що Туреччина експортуватиме частину газу, яку буде видобувати. На першому етапу там планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобудтку мають збільшити до 40 млн кубометрів на добу.