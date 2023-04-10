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Туреччина збирається запустити перший супутник спостереження власного виробництва

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Понеділок 10 квітня 2023 03:15
Туреччина збирається запустити перший супутник спостереження власного виробництва Фото: Туреччина збирається запустити перший супутник спостереження власного виробництва (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 11 квітня, Туреччина запустить у космос свій перший супутник спостереження з високою роздільністю власного виробництва.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Ми продовжимо брати участь у глобальних космічних перегонах завдяки нашим людським ресурсам, можливостям, які ми надаємо, і технологіям, які ми розробили", - сказав він.

За даними інформаційної агенції Anadolu, супутник IMECE за один раз зможе охопити територію протяжністю 1000 км та 16,73 км завширшки та завантажувати файли на наземну станцію зі швидкісю 320 мб на секунду.

Супутник планують використовувати в цивільній та оборонній сферах. Запустять його за допомогою ракети Space X із військово-повітряної бази у Ванденберзі, штат Каліфорнія, США.

Нагадаємо, що Туреччина візьме на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

А 23 січня в Туреччині відбулися другі льотні випробування нового безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma.

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