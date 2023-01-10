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Туреччина визнає українські водійські права без екзамену

Фото: набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін водійських прав між Україною та Туреччиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 січня, набула чинності Угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Дана Угода означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само громадяни Туреччини, які тимчасово чи постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, зможуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Щоб обміняти посвідчення водія громадянам України, що проживають в Туреччині, можна звернутись до місцевих управлінь населення, надавши, при цьому передбачений законодавством Турецької Республіки перелік документів.

Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України й подати такі документи:

  • посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);
  • медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);
  • турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Нагадаємо, ще в одному місті Польщі з'явилась точка обміну українських водійських прав.

Своєю чергою, через потік біженців, що був спричинений повномаштабним вторгненням Росії в Україну Литва хоче спростити для українців обмін водійських прав.

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ТурцияВодійське посвідчення