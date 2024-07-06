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Туреччина виступила за створення "платформи миру" для припинення війни в Україні

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (mfa.gov.tr)
Автор: Данило Крамаренко

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан упевнений, що для того, щоб покласти край російсько-українській війні, потрібно створити "платформу миру". З широким залученням країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання haber7.com.

Свою заяву Фідан зробив на неформальному засіданні ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав. Зокрема, він заявив, що мирні зусилля "мають бути поширені на ширшій основі, щоб покласти край війні".

"Необхідно створити платформу миру, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і віддаватиме пріоритет дипломатії", - додав він.

Зазначимо, Україна вже ініціювала глобальну платформу і в середині червня провела перший Саміт миру, який пройшов у Швейцарії. Станом на сьогодні підсумкове комюніке підтримали понад 80 країн, зокрема Туреччина.

Другий саміт, на якому можлива участь Росії, планують провести до кінця 2024 року. Детальніше про плани читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічався з Володимиром Путіним і заявив, що Анкара хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та РФ. На його думку, в основу консенсусу може бути припинення вогню, а потім - мир, який задовольнить дві сторони.

Як пише Reuters, Ердоган пропонував допомогу Путіну у припиненні війни, але йому відмовили.

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