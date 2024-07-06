Туреччина виступила за створення "платформи миру" для припинення війни в Україні

Свою заяву Фідан зробив на неформальному засіданні ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав. Зокрема, він заявив, що мирні зусилля "мають бути поширені на ширшій основі, щоб покласти край війні".

"Необхідно створити платформу миру, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і віддаватиме пріоритет дипломатії", - додав він.

Зазначимо, Україна вже ініціювала глобальну платформу і в середині червня провела перший Саміт миру, який пройшов у Швейцарії. Станом на сьогодні підсумкове комюніке підтримали понад 80 країн, зокрема Туреччина.

Другий саміт, на якому можлива участь Росії, планують провести до кінця 2024 року. Детальніше про плани читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.