Туреччина випустила свій перший винищувач

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника директорату оборонної промисловості Ісмаіла Деміра у Твіттері .

“Ми сказали, що 18 березня виведемо наш національний бойовий літак з ангару. Наш літак сьогодні на злітній смузі”, - повідомив Демір.

Крім цього, в цей же день було представлено реактивний літак. Поки що літаки проходять тестування тільки на землі, але розробники "рахують дні", коли вони зможуть піднятися в повітря.