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Туреччина випустила свій перший винищувач

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 01:45
Туреччина випустила свій перший винищувач Фото: Туреччина випустила винищувач власного виробництва (twitter.com/IsmailDemirSSB)
Автор: Антон Малиновський

В Туреччині представили перший винищувач та легкий штурмовик власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника директорату оборонної промисловості Ісмаіла Деміра у Твіттері.

“Ми сказали, що 18 березня виведемо наш національний бойовий літак з ангару. Наш літак сьогодні на злітній смузі”, - повідомив Демір.

Крім цього, в цей же день було представлено реактивний літак. Поки що літаки проходять тестування тільки на землі, але розробники "рахують дні", коли вони зможуть піднятися в повітря.

Нагадаємо, що в турецьких аеропортах перестали заправляти та обслуговувати російські літаки, зроблені у США.

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