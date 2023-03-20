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Турция выпустила свой первый истребитель

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Понедельник 20 марта 2023 01:45
Турция выпустила свой первый истребитель Фото: Турция выпустила истребитель собственного производства (twitter.com/IsmailDemirSSB)
Автор: Антон Малиновский

В Турции был представлен первый истребитель и легкий штурмовик собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы директората оборонной промышленности Исмаила Демира в Твиттере.

“Мы сказали, что 18 марта выведем наш национальный боевой самолет из ангара. Наш самолет сегодня на взлетной полосе”, – сообщил Демир.

Кроме того, в этот же день был представлен реактивный самолет. Пока что самолеты проходят тестирование только на земле, но разработчики "считают дни", когда они смогут подняться в воздух.

Напомним, что в турецких аэропортах перестали заправлять и обслуживать российские самолеты, произведенные в США.

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