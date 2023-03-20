Турция выпустила свой первый истребитель
В Турции был представлен первый истребитель и легкий штурмовик собственного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы директората оборонной промышленности Исмаила Демира в Твиттере.
“Мы сказали, что 18 марта выведем наш национальный боевой самолет из ангара. Наш самолет сегодня на взлетной полосе”, – сообщил Демир.
Кроме того, в этот же день был представлен реактивный самолет. Пока что самолеты проходят тестирование только на земле, но разработчики "считают дни", когда они смогут подняться в воздух.
Напомним, что в турецких аэропортах перестали заправлять и обслуживать российские самолеты, произведенные в США.
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