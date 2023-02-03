Туреччина викликала послів дев'яти країн Заходу: названо причину

Туреччина викликала послів дев'яти західних країн, щоб розкритикувати їх рішення про тимчасове закриття дипломатичних місій та попередження про небезпеку перебування в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел міністерства закордонних справ в Анкарі, були викликані посли США, Швеції, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Швейцарії та Британії.

За останній тиждень Франція, Німеччина, Італія та США були серед тих, хто попередив своїх громадян про підвищений ризик нападів у Туреччині, особливо на дипломатичні місії. Німеччина, Франція та Нідерланди були серед країн, які тимчасово закрили дипломатичні місії у Туреччині з міркувань безпеки.

"Такі одночасні дії не є пропорційним і здоровим підходом, і служать лише таємним планам терористичних організацій", - сказало джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини.

Джерело додало, що безпека всіх дипломатичних місій забезпечується відповідно до міжнародних конвенцій і союзники повинні співпрацювати з турецькою владою.