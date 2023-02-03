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Туреччина викликала послів дев'яти країн Заходу: названо причину

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Анкара, П'ятниця 03 лютого 2023 00:20
Туреччина викликала послів дев'яти країн Заходу: названо причину Фото: Туреччина викликала послів дев'яти країн Заходу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина викликала послів дев'яти західних країн, щоб розкритикувати їх рішення про тимчасове закриття дипломатичних місій та попередження про небезпеку перебування в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел міністерства закордонних справ в Анкарі, були викликані посли США, Швеції, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Швейцарії та Британії.

За останній тиждень Франція, Німеччина, Італія та США були серед тих, хто попередив своїх громадян про підвищений ризик нападів у Туреччині, особливо на дипломатичні місії. Німеччина, Франція та Нідерланди були серед країн, які тимчасово закрили дипломатичні місії у Туреччині з міркувань безпеки.

"Такі одночасні дії не є пропорційним і здоровим підходом, і служать лише таємним планам терористичних організацій", - сказало джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини.

Джерело додало, що безпека всіх дипломатичних місій забезпечується відповідно до міжнародних конвенцій і союзники повинні співпрацювати з турецькою владою.

Раніше прокуратура Анкари порушила кримінальні справи щодо датсько-шведського політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану.

Нагадаємо, раніше у Стокгольмі Палудан спалив Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.

Потім стало відомо, що тристоронні переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО з Туреччиною було припинено на тлі спалення Корану у Стокгольмі.

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