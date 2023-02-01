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В Туреччині відкрили справу проти скандального активіста, який спалив Коран

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Туреччина, Середа 01 лютого 2023 03:44
В Туреччині відкрили справу проти скандального активіста, який спалив Коран Фото: в Туреччині відкрили справу проти політика, який спалив Коран (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу стосовно дансько-шведського політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану в Швеції, Нідерландах і Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Підозрювані скоювали акти публічного розпалювання суспільної ненависті та ворожнечі проти священних цінностей ісламської релігії - Корану та Пророка, а також відкрито ображали релігійні почуття певної частини населення", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що Едвін Вагенсвельд є представником правого руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" і 24 січня він розрізав копію Корану в Гаазі.

А Расмус Палудан протягом січня спалив дві копії Корану навпроти посольств Туреччини у Копенгагені і Стокгольмі.

Розслідування здійснюватиметься на підставі відповідних статей Кримінального кодексу Туреччини.

Нагадаємо, раніше у Стокгольмі Палудан спалив Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.

Потім стало відомо, що тристоронні переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО з Туреччиною було припинено на тлі спалення Корану у Стокгольмі.

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