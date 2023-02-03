Турция вызвала послов девяти стран Запада: названа причина

Турция вызвала послов девяти западных стран, чтобы раскритиковать их решения о временном закрытии дипломатических миссий и предупреждениях об опасности пребывания в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источников министерства иностранных дел в Анкаре, были вызваны послы США, Швеции, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Британии.

За последнюю неделю Франция, Германия, Италия и США были среди тех, кто предупредил своих граждан о повышенном риске нападений в Турции, особенно на дипломатические миссии. Германия, Франция и Нидерланды были среди стран, которые временно закрыли дипломатические миссии в Турции по соображениям безопасности.

"Такие одновременные действия не представляют собой пропорционального и здравого подхода, и служат только тайным планам террористических организаций", - сказал источник в министерстве иностранных дел Турции.

Источник добавил, что безопасность всех дипломатических миссий обеспечивается в соответствии с международными конвенциями и союзники должны сотрудничать с турецкими властями.