Турция открыла новое месторождение газа в Черном море, - Эрдоган

Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море при помощи бурового судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Telegram .

По его словам, в последнее время запасы природного газа Турции в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров.

"Они составили в общей сложности 710 миллиардов кубометров благодаря переоценке и новому открытию 58 миллиардов кубометров на месторождении Çaycuma-1 нашим буровым судном Fatih", - написал Эрдоган.