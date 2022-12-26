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Турция открыла новое месторождение газа в Черном море, - Эрдоган

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Анкара, Понедельник 26 декабря 2022 19:44
Турция открыла новое месторождение газа в Черном море, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море при помощи бурового судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Telegram.

По его словам, в последнее время запасы природного газа Турции в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров.

"Они составили в общей сложности 710 миллиардов кубометров благодаря переоценке и новому открытию 58 миллиардов кубометров на месторождении Çaycuma-1 нашим буровым судном Fatih", - написал Эрдоган.

Напомним, ранее стало известно, что Турция пытается добиться от России скидку на газ в размере 25%.

Также мы писали, что в начале декабря турецкое судно начало буровые работы с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

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чорное море Турция Газ Реджеп Тайип Эрдоган
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