Туреччина відкрила кордон з Вірменією, який був закритий 35 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency .

"Відразу після землетрусу, крім пошуково-рятувальної групи з 28 осіб і технічного обладнання, пакет екстреної допомоги вірменського народу, включаючи 5 вантажівок зі 100 тоннами їжі, медикаментів і води, також вирушив до Адиямана, пройшовши через Аліканські прикордонні ворота сьогодні вранці", - написав у Twitter спеціальний представник Туреччини у Вірменії Сердар Кіліч,

Нагадаємо, востаннє Аліканські прикордонні ворота використовувалися під час землетрусу 1988 року у Вірменії, і допомога, зібрана Турецьким Червоним Півмісяцем, проходила через нього та відправлялася в райони лиха.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих перевищила 23 тисячі осіб.

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