Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

"Сразу после землетрясения, кроме поисково-спасательной группы из 28 человек и технического оборудования, пакет экстренной помощи армянского народа, включая 5 грузовиков со 100 тоннами пищи, медикаментов и воды, также отправился в Адияман, пройдя через Аликанские пограничные ворота сегодня утром", - написал в Twitter специальный представитель Турции в Армении Сердар Килич,

Напомним, последний раз Аликанские пограничные ворота использовались во время землетрясения 1988 года в Армении, и помощь, собранная Турецким Красным Полумесяцем, проходила через него и отправлялась в районы бедствия.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.