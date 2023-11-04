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Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі

Субота 04 листопада 2023 19:23
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Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торуна в Анкару для консультацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Туреччини.

"З огляду на гуманітарну трагедію, що сталася в Секторі Газа через те, що ізраїльська сторона продовжує напади на цивільне населення, не погоджуючись із закликами до припинення вогню і не допускаючи безперебійного і безперервного надходження гуманітарної допомоги, було вирішено, що наш посол в Тель-Авіві Шакір Озкан Торун буде викликаний до Анкари для консультацій", - ідеться в повідомленні.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль. Терористи вбивали, а також викрадали військових та цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим зі свого боку розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

Про те, як світ реагує на операцію проти ХАМАСу і на що чекати Україні, - читайте за посиланням.

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