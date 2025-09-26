UA

Туреччина уклала угоду століття з Boeing: що відомо про найбільше замовлення Анкари

Ілюстративне фото: літаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Туреччина уклала багатомільярдну угоду з Boeing на постачання понад 200 пасажирських літаків, що може суттєво зміцнити авіаційний флот країни.

Про це повідомляє РБК-Україна.

25 вересня увага всього світу була прикута до результатів зустрічі Трампа та Ердогана - саме тоді і пролунала заява про амбіції Туреччини як авіаційної держави та багатомільярдний контракт із Boeing.

Згідно з повідомленнями, угода передбачає закупівлю як вузькофюзеляжних, так і широкофюзеляжних літаків, зокрема моделей Boeing 737 та 787 Dreamliner. Планується, що більшість літаків буде передано Turkish Airlines, хоча можливі й інші контракти з турецькими авіакомпаніями.

Наразі відомо, що перші 100 літаків будуть доставлені з 2028 року, а решта — за умовами опціонів, які можуть бути реалізовані в майбутньому залежно від ринкових умов та потреб флоту.

Цей крок є частиною стратегії Туреччини з модернізації національного авіапарку та зміцнення позицій на міжнародному ринку авіаційних перевезень. Угода також може вплинути на відносини Туреччини з іншими виробниками авіаційної техніки, зокрема Airbus.

Навіщо Туреччині ці літаки

  • Масштабне розширення флоту. Турецька авіакомпанія вже має понад 430 літаків, але мета - збільшити парк до 800 одиниць до 2033 року.

  • Підтримка туристичного потенціалу. Нові літаки дозволять обслуговувати більше маршрутів і збільшити пасажиропотік - стратегічно важливо для країни, орієнтованої на туризм.

  • Технічне й промислове співробітництво. Анкара прагне, щоб контракт передбачав часткове виробництво чи технічне обслуговування літаків на своїй території - своєрідний індустріальний компонент угоди. 

Крім цього Туреччина та США 25 вересня підписали меморандум про співпрацю між країнами в галузі ядерної енергетики. Це сталося у Білому домі після зустрічі там президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Зазначимо також, що президент Трамп під час зустрічі в Білому домі заявив, що Ердоган користується повагою з боку Києва та Москви та здатен наблизити мир в Україні. Але це станеться тільки за умови, якщо Туреччина припинить купувати російські енергоресурси.

