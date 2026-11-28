Туреччина на три роки продовжила контракт з РФ на постачання газу
Російський "Газпром" і турецька державна компанія BOTAŞ продовжили на три роки контракт на постачання природного газу до Туреччини, зберігши чинні обсяги та умови постачання.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак за підсумками засідання турецько-російської міжурядової комісії у Стамбулі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, сторони також домовилися про постачання до Туреччини скрапленого природного газу російською компанією "Новатек".
"Постачання розпочнеться 1 січня 2027 року. Поки що обсяги невеликі, але йдеться про можливість їх збільшення", - заявив Новак.
Підписаний наприкінці 2021 року контракт охоплює постачання 5,75 млрд кубічних метрів газу на рік компанії BOTAŞ через трубопровід "Турецький потік".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Туреччина отримає частину дизельного пального, яке Росія постачає на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом. В Анкарі вважають цю угоду важливою для своєї енергетичної безпеки.