Российский "Газпром" и турецкая государственная компания BOTAŞ продлили на три года контракт на поставку природного газа в Турцию, сохранив действующие объемы и условия поставки.

Об этом заявил вице-премьер-министр России Александр Новак по итогам заседания турецко-российской межправительственной комиссии в Стамбуле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, стороны также договорились о поставках в Турцию сжиженного природного газа российской компанией "Новатэк".

"Снабжение начнется 1 января 2027 года. Пока что объемы небольшие, но речь идет о возможности их увеличения", - заявил Новак.

Подписанный в конце 2021 года контракт охватывает поставки 5,75 млрд кубометров газа в год компании BOTAŞ через трубопровод "Турецкий поток".