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Туреччина та Швеція знову зустрінуться для переговорів щодо НАТО

Фото: Швеція обговорить з Туреччино вступ в НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Переговори між Швецією та Туреччиною пройдуть в червні. Країни обговорять вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на .

Вступ Швеції в НАТО

Нагадаємо, що 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Однак президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО. Головною причиною стало спалення Корану перед будівлею турецького посольства в Швеції.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем тоді заявив, що релігійні питання не є частиною тристороннього меморандуму про вступ до НАТО, підписаного Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

Зауважимо, що на тому тижні в Туреччині пройшли вибори президента, на яких перемогу отримав Ердоган. На відміну від його конкурента, який обіцяв пришвидшити процедуру вступу Швеції до НАТО, Ердоган, як відомо, ще не змінив свою позицію.

Проте деякі світові лідери досі впевнені, що у Швеції є можливість доєднатись до Альянсу на саміті у Вільнюсі, що пройде у липні.

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