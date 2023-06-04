RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция и Швеция снова встретятся для переговоров по НАТО

Фото: Швеция обсудит с Турцией вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Переговоры между Швецией и Турцией пройдут в июне. Страны обсудят вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на .

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, что 17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI XVI Кустаа заявили, что они единогласно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО. Главной причиной стало сожжение Корана перед зданием турецкого посольства в Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем тогда заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

Заметим, что на прошлой неделе в Турции прошли выборы президента, на которых победу одержал Эрдоган. В отличие от его конкурента, который обещал ускорить процедуру вступления Швеции в НАТО, Эрдоган, как известно, еще не изменил свою позицию.

Однако некоторые мировые лидеры до сих пор уверены, что у Швеции есть возможность присоединиться к Альянсу на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурция