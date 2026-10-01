Спроба Росії пустити зерновий експорт в обхід Чорного моря зазнала краху, - Bloomberg

Спроби Росії перенаправити експорт зерна з Чорного моря на альтернативні маршрути зазнають невдачі - нові порти обробляють лише десяту частину обсягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У відповідь на атаки України в Чорному морі країна-агресорка намагається змінити логістику зернового експорту. За даними консалтингової компанії Kpler, п’яти основним альтернативним портам вдалося збільшити відвантаження зерна та олійних культур до 1,3 млн тонн у піковий сезон із липня по вересень.

Однак цей показник залишається мізерним порівняно з головними чорноморськими портами Росії, які за аналогічний період здатні обробляти близько 12 млн тонн продукції.

"Сувора реальність полягає в тому, що, по суті, не існує експортних маршрутів, здатних замінити Чорне море", - наголосив керуючий директор компанії "СовЕкон" Андрій Сизов.

За його словами, пізніше цього року РФ потенційно зможе відвантажувати альтернативними шляхами до 3 млн тонн щомісяця, але подвоїти експорт просто неможливо.

Дії Кремля та зростання логістичних витрат

Щоб стимулювати нові маршрути, російський уряд тимчасово скасував експортні мита на пшеницю, кукурудзу та ячмінь, а також запровадив субсидії на залізничні перевезення з південних регіонів до Балтійського моря.

Завдяки цьому в період із 1 по 22 вересня щоденні обсяги залізничних відвантажень сільгосппродукції з півдня Росії до балтійських портів Усть-Луга та Висоцьк зросли на 465%.

Втім, головною перешкодою для РФ залишається економічна недоцільність такої торгівлі. Аналітик ринку насипних вантажів Серена П’яццо та судновий брокер Барбара Россі з компанії Ifchor Galbraiths підрахували, що доставка зерна до Єгипту через Балтійське море коштує на 30-35% дорожче за тонну порівняно з традиційними чорноморськими маршрутами.

Розрахунки робилися для балкерів класу Handysize місткістю 30 000-35 000 тонн. Фахівці додають, що визначити точні поточні ставки фрахту в Чорному морі зараз складно через відсутність попиту з боку покупців.

Безглуздість нових маршрутів

Експерти ринку перевезень підкреслюють, що розвернення логістичних потоків суперечить основній географії продажів російського збіжжя.

"Якщо поглянути на географію російського експорту зерна, то, на мою думку, це просто не має сенсу. Росія постачає значні обсяги вантажів до Північної Африки - зокрема до Тунісу, Алжиру та Єгипту", - зазначив керівник чорноморського напрямку в судновому брокерському агентстві Thurlestone Shipping Олексій Кузміс.