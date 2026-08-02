Туреччина та Ірак підстрахувались на випадок чергових проблем з Ормузом

Туреччина та Ірак домовилися продовжити ще на рік дію угоди про нафтопровід Кіркук–Джейхан, який забезпечує експорт іракської нафти до Середземного моря. Це рішення має зберегти альтернативний маршрут постачання на світові ринки в умовах ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією агентства, сторони погодили тимчасове продовження дії угоди, яка завершилася 27 липня. Очікується, що новий документ набуде чинності заднім числом від дати закінчення попередньої угоди, яка діяла 53 роки.

Під час переговорів транспортування нафти трубопроводом не припинялося.

За словами речника Міністерства нафти Іраку Саліма Аль-Рікабі, нова домовленість дозволяє зарезервувати експортні потужності до 750 тисяч барелів нафти на добу.

Водночас він уточнив, що фактичні обсяги постачання залежатимуть від безпекової ситуації, повного відновлення видобутку на родовищах Іракського Курдистану та завершення будівництва необхідної інфраструктури.

Чому маршрут став стратегічним

Нафтопровід завдовжки 986 кілометрів з'єднує іракський Кіркук із турецьким середземноморським портом Джейхан.

Як зазначає Bloomberg, продовження угоди забезпечує стабільний експорт іракської нафти альтернативним маршрутом, що особливо важливо на тлі перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, спричинених війною з Іраном.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар підтвердив пропускну здатність трубопроводу у своїй публікації в соцмережі X, тоді як турецьке Міністерство енергетики офіційних коментарів не надало.

Туреччина інвестує у видобуток у Кіркуку

Тимчасову угоду уклали після того, як Туреччина активізувала інвестиції в енергетичний сектор регіону.

Державна компанія Turkiye Petrolleri AO (TPAO) оголосила про придбання 15% акцій BP Energy Company of Kirkuk Limited - консорціуму, який займається реконструкцією нафтових і газових родовищ у Кіркуку. Фінансові умови угоди сторони не розкривають.

Крім того, Ірак будує новий трубопровід від Басри до Кіркука, який після введення в експлуатацію має збільшити можливості експорту через маршрут до Джейхана.