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Турция и Ирак подстраховались на случай очередных проблем с Ормузом

02:18 02.08.2026 Вс
2 мин
Сколько в сутки смогут перекачивать нефти две страны?
aimg Филипп Бойко
Турция и Ирак подстраховались на случай очередных проблем с Ормузом Фото: нефтепровод (Getty Images)
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Турция и Ирак договорились продлить еще на год действие соглашения о нефтепроводе Киркук-Джейхан, которое обеспечивает экспорт иракской нефти в Средиземное море. Это решение должно сохранить альтернативный маршрут поставок на мировые рынки в условиях рисков для судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, стороны согласовали временное продление действия соглашения, которое завершилось 27 июля. Ожидается, что новый документ вступит в силу задним числом с даты окончания предыдущего соглашения, действовавшего 53 года.

В ходе переговоров транспортировка нефти по трубопроводу не прекращалась.

По словам спикера Министерства нефти Ирака Салима Аль-Рикаби, новая договоренность позволяет зарезервировать экспортные мощности до 750 тысяч баррелей нефти в сутки.

В то же время он уточнил, что фактические объемы поставок будут зависеть от ситуации безопасности, полного восстановления добычи на месторождениях Иракского Курдистана и завершения строительства необходимой инфраструктуры.

Почему маршрут стал стратегическим

Нефтепровод протяженностью 986 километров соединяет иракский Киркук с турецким средиземноморским портом Джейхан.

Как отмечает Bloomberg, продление соглашения обеспечивает стабильный экспорт иракской нефти по альтернативному маршруту, что особенно важно на фоне перебоев со снабжением через Ормузский пролив, вызванных войной с Ираном.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил пропускную способность трубопровода в своей публикации в соцсети X, в то время как турецкое Министерство энергетики официальных комментариев не предоставило.

Турция инвестирует в добычу в Киркуке

Временное соглашение было заключено после того, как Турция активизировала инвестиции в энергетический сектор региона.

Государственная компания Turkiye Petrolleri AO (TPAO) объявила о приобретении 15% акций BP Energy Company of Kirkuk Limited – консорциума, занимающегося реконструкцией нефтяных и газовых месторождений в Киркуке. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

Кроме того, Ирак строит новый трубопровод от Басры до Киркука, который после ввода в эксплуатацию должен увеличить возможности экспорта через маршрут в Джейхан.

Какая ситуация в Ормузском проливе

Напомним, Иран отклонил предложение Омана о равномерном разделении контроля над Ормузским проливом. Это ставит под угрозу надежду на возобновление переговоров между Ираном и США.

Ранее Оман представил Ирану план, поддержанный государствами Персидского залива. Речь идет о судоходстве в Ормузском проливе, которое включает в себя сбор добровольных сборов за его использование.

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