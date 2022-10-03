Туреччина слідом за Угорщиною просить Росію відстрочити платежі за газ, - Bloomberg

Декілька турецьких чиновників попросили Росію відстрочити платежі за газ на тлі підвищення цін на енергоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, турецький державний імпортер енергоносіїв Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS прагне відкласти частину платежів до 2024 року. При цьому угоди між країнами поки що не досягнуто.
У Bloomberg додали, що сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв створює тиск на її валюту та бюджет.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що угорська компанія MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.
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