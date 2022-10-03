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Туреччина слідом за Угорщиною просить Росію відстрочити платежі за газ, - Bloomberg

Фото: Туреччина слідом за Угорщиною просить Росію відстрочити платежі за газ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Декілька турецьких чиновників попросили Росію відстрочити платежі за газ на тлі підвищення цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, турецький державний імпортер енергоносіїв Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS прагне відкласти частину платежів до 2024 року. При цьому угоди між країнами поки що не досягнуто.

У Bloomberg додали, що сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв створює тиск на її валюту та бюджет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що угорська компанія MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.

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