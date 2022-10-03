Турция вслед за Венгрией просит Россию отсрочить платежи за газ, - Bloomberg

Несколько турецких чиновников попросили Россию отсрочить платежи за газ на фоне повышения цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS стремится отложить часть платежей до 2024 года. При этом соглашение между странами пока еще не достигнуто.

В Bloomberg добавили, что сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей создает давление на ее валюту и бюджет.