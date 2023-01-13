ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина скасувала візит спікера парламенту Швеції через скандальний мітинг, - ЗМІ

Новость на русском →
Анкара, П'ятниця 13 січня 2023 07:47
Туреччина скасувала візит спікера парламенту Швеції через скандальний мітинг, - ЗМІ Фото: Туреччина скасувала візит спікера парламенту Швеції через скандальний мітинг (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп скасував візит до Анкари свого шведського колеги Андреаса Норлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.

Скасування візиту пов'язують із акцією, що відбулася в Стокгольмі, на підтримку Робочої партії Курдистану (РПК). Норлен мав прибути до Анкари з візитом 17 січня.

"Після терористичного акту РПК в Стокгольмі, спрямованого проти президента Реджепа Таїпа Ердогана і Туреччини, офіційний візит спікера шведського парламенту Андреаса Норлена до Туреччини 17 січня був скасований спікером парламенту Мустафою Шентопом", - зазначив один з турецьких чиновників, який побажав.

Нагадаємо, що Туреччина в четвер викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене вгору ногами.

Раніше представник Ердогана заявив, що процес входження Швеції до НАТО не зможе просунутися, поки країна надає підтримку організаціям, визнаним у Туреччині терористичними.

Також ми писали, що у Швеції впевнені, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. У той же час Стокгольм звертає увагу, що не може виконати всі умови, які висунула Анкара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Реджеп Тайіп Ердоган Швеція
NEWS
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам