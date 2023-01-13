Турция отменила визит спикера парламента Швеции из-за скандального митинга, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT .

"После террористического акта PПK в Стокгольме, направленного против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции, официальный визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января был отменен спикером парламента Мустафой Шентопом", - отметил один из турецких чиновников, который пожелал остаться неизвестным.

Отмену визита связывают с прошедшей в Стокгольме акцией в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК). Норлен должен был прибыть в Анкару с визитом 17 января.

Напомним, что Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана была подвешена вверх ногами.

Ранее представитель Эрдогана заявил, что процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

Также мы писали, что в Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.

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