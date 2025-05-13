Туреччина за сильну Україну, але з компромісами: експерт пояснила позицію Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган давно виступає за збалансовані відносини між Росією та Україною.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла співробітниця Центру Сполучених Штатів і Європи при Інституті Брукінгса та директорка Проекту Туреччини Асли Айдинташбаш.
"Туреччина хоче, щоб Україна вижила та стала сильною та стійкою країною з узбережжям Чорного моря. Вона давно виступає за переговори щодо припинення війни та не дуже чутлива до територіального компромісу, але вона дуже чутлива до того, щоб Україна залишалася сильною структурою з тісними стосунками із Заходом та Туреччиною", - вважає Айдинташбаш.
На її думку, Ердоган виступає за збалансовані відносини між Росією та Україною навіть попри розчарування з цього приводу серед західних партнерів Туреччини.
"Турецьке розуміння полягало в тому, що зрештою мають бути переговори з певними територіальними компромісами для України щодо Донбасу. І турецьке сприйняття - що ми наближаємося до цього моменту. Чим швидше закінчиться війна, тим краще для України та для регіону", - каже експертка.
Як вплине Туреччина на перемовини
Експертка зазначила, що посередництво Туреччини у перемовинах України та Росії має спільні риси з підходом США щодо переговорів.
"Я думаю, що дуже важливо бачити на цьому етапі, що кожен намагається бути чесним посередником. Він (Ердоган - ред.) не збирається тиснути на Україну, але реалістично оцінює наслідки. Тож у певному сенсі його роль дуже схожа на роль, яку відіграють Сполучені Штати", - розповіла вона.
За її словами, Туреччина не готова до того, щоб Україна втратила свою геополітичну ідентичність. Адже там розуміють, що українцям потрібен суверенний, сильний і незалежний вибір щодо того, де вони хочуть бути. А для цього, на думку Туреччини, війна має закінчитися.
"Тож розмова між президентом Ердоганом та президентом Зеленським, ймовірно, стосуватиметься кінцевого результату, кінцевої мети всього цього, а також модальностей мирних переговорів", - підкреслила Айдинташбаш.
Зустріч у Стамбулі
На вихідних російський диктатор Володимир Путін відкинув ідею щодо 30-денного перемир'я з Україною. Натомість він запропонував провести перемовини між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин, однак на них має бути присутній Путін. Наразі Росія все ще не дала відповіді щодо того, хто буде представляти її у Стамбулі.
На тлі цих подій Зеленський провів розмову з Ердоганом, вони обговорили ключові деталі зустрічі України та Росії в Туреччині.
Також відомо, що Ердоган говорив з Путіним. Під час розмови він заявив Путіну, що його заява про те, що мирні переговори між Росією і Україною продовжаться в Стамбулі з того місця, на якому вони зупинилися, вітається, і що Туреччина готова провести переговори, які приведуть до остаточного рішення.
Детальніше про що говорили Україна та РФ у Стамбулі у 2022 році - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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