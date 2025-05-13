Туреччина за сильну Україну, але з компромісами: експерт пояснила позицію Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган давно виступає за збалансовані відносини між Росією та Україною.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла співробітниця Центру Сполучених Штатів і Європи при Інституті Брукінгса та директорка Проекту Туреччини Асли Айдинташбаш.

"Туреччина хоче, щоб Україна вижила та стала сильною та стійкою країною з узбережжям Чорного моря. Вона давно виступає за переговори щодо припинення війни та не дуже чутлива до територіального компромісу, але вона дуже чутлива до того, щоб Україна залишалася сильною структурою з тісними стосунками із Заходом та Туреччиною", - вважає Айдинташбаш.

На її думку, Ердоган виступає за збалансовані відносини між Росією та Україною навіть попри розчарування з цього приводу серед західних партнерів Туреччини.

"Турецьке розуміння полягало в тому, що зрештою мають бути переговори з певними територіальними компромісами для України щодо Донбасу. І турецьке сприйняття - що ми наближаємося до цього моменту. Чим швидше закінчиться війна, тим краще для України та для регіону", - каже експертка.

Як вплине Туреччина на перемовини

Експертка зазначила, що посередництво Туреччини у перемовинах України та Росії має спільні риси з підходом США щодо переговорів.

"Я думаю, що дуже важливо бачити на цьому етапі, що кожен намагається бути чесним посередником. Він (Ердоган - ред.) не збирається тиснути на Україну, але реалістично оцінює наслідки. Тож у певному сенсі його роль дуже схожа на роль, яку відіграють Сполучені Штати", - розповіла вона.

За її словами, Туреччина не готова до того, щоб Україна втратила свою геополітичну ідентичність. Адже там розуміють, що українцям потрібен суверенний, сильний і незалежний вибір щодо того, де вони хочуть бути. А для цього, на думку Туреччини, війна має закінчитися.

"Тож розмова між президентом Ердоганом та президентом Зеленським, ймовірно, стосуватиметься кінцевого результату, кінцевої мети всього цього, а також модальностей мирних переговорів", - підкреслила Айдинташбаш.