Турция за сильную Украину, но с компромиссами: эксперт объяснила позицию Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно выступает за сбалансированные отношения между Россией и Украиной.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала сотрудница Центра Соединенных Штатов и Европы при Институте Брукингса и директор Проекта Турции Аслы Айдынташбаш
"Турция хочет, чтобы Украина выжила и стала сильной и устойчивой страной с побережьем Черного моря. Она давно выступает за переговоры о прекращении войны и не очень чувствительна к территориальному компромиссу, но она очень чувствительна к тому, чтобы Украина оставалась сильной структурой с тесными отношениями с Западом и Турцией", - считает Айдынташбаш.
По ее мнению, Эрдоган выступает за сбалансированные отношения между Россией и Украиной даже несмотря на разочарование по этому поводу среди западных партнеров Турции.
"Турецкое понимание заключалось в том, что в конце концов должны быть переговоры с определенными территориальными компромиссами для Украины по Донбассу. И турецкое восприятие - что мы приближаемся к этому моменту. Чем быстрее закончится война, тем лучше для Украины и для региона", - говорит эксперт.
Как повлияет Турция на переговоры
Эксперт отметила, что посредничество Турции в переговорах Украины и России имеет общие черты с подходом США к переговорам.
"Я думаю, что очень важно видеть на этом этапе, что каждый пытается быть честным посредником. Он (Эрдоган - ред.) не собирается давить на Украину, но реалистично оценивает последствия. Поэтому в определенном смысле его роль очень похожа на роль, которую играют Соединенные Штаты", - рассказала она.
По ее словам, Турция не готова к тому, чтобы Украина потеряла свою геополитическую идентичность. Ведь там понимают, что украинцам нужен суверенный, сильный и независимый выбор относительно того, где они хотят быть. А для этого, по мнению Турции, война должна закончиться.
"Поэтому разговор между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским, вероятно, будет касаться конечного результата, конечной цели всего этого, а также модальностей мирных переговоров", - подчеркнула Айдынташбаш.
Встреча в Стамбуле
На выходных российский диктатор Владимир Путин отверг идею о 30-дневном перемирии с Украиной. Вместо этого он предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам, однако на них должен присутствовать Путин. Сейчас Россия все еще не дала ответа относительно того, кто будет представлять ее в Стамбуле.
На фоне этих событий Зеленский провел разговор с Эрдоганом, они обсудили ключевые детали встречи Украины и России в Турции.
Также известно, что Эрдоган говорил с Путиным. Во время разговора он заявил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и что Турция готова провести переговоры, которые приведут к окончательному решению.
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