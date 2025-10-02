Туреччина не відмовиться від російського газу попри заклики США

На тлі переговорів у США прозвучали пропозиції відмовитися від російського газу. Однак міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар наголосив, що такі рішення неприйнятні. За його словами, для країни пріоритетом є безперебійне постачання: "Ми не можемо говорити нашим громадянам: у нас закінчився газ. Для безпеки поставок необхідно забезпечити доступ до всіх ресурсів без винятків".

Стратегія диверсифікації

Анкара підкреслює, що політика диверсифікації реалізується ще з 1990-х років. Останніми роками Туреччина збільшила потужності ЗПГ-терміналів з 30 до 160 мільйонів кубометрів, що дало змогу розширити закупівлі скрапленого газу у США, Канади та Мексики. Водночас російський газ залишається важливим елементом енергобалансу, особливо в зимовий період.

Чорноморські проєкти та ціни

До 2026 року країна планує подвоїти обсяг видобутку чорноморського газу, що дасть змогу забезпечити мільйони домогосподарств власним паливом. За даними Міненерго, газ у США коштує близько 103 доларів за тисячу кубометрів, у Європі - понад 400, що робить американське паливо доступнішим. Проте Туреччина продовжує використовувати різні джерела, щоб утримувати ціни на оптимальному рівні.

Перспективи

Анкара має намір зберігати баланс між поставками з Росії, Азербайджану та інших країн, одночасно нарощуючи власний видобуток. Такий підхід, за словами Байрактара, дасть змогу знизити залежність від одного постачальника і зміцнити енергобезпеку.