ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Туреччина стане посередником на переговорах про припинення вогню у Газі

Катар, Середа 01 жовтня 2025 03:34
UA EN RU
Туреччина стане посередником на переговорах про припинення вогню у Газі Фото: керівник Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин (facebook.com/İbrahim Kalın)
Автор: Валерій Савицький

Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин прибув до Катару. Анкара долучається до переговорів щодо припинення війни у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

За інформацією з джерел у сфері безпеки, Калин проведе переговори з відповідними сторонами щодо плану по Газі, запропонованого Трампом, у рамках переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Катару, США й Єгипту.

Речник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі на пресконференції в Досі заявив, що Туреччина приєднається до переговорів щодо припинення вогню в Газі.

"Зусилля Катару, Єгипту і Туреччини будуть реалізовуватися колективно і скоординовано для завершення війни. Нашою основною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі", - підкреслив Ансарі.

Він нагадав, що перемовини про припинення вогню в Газі тривають за посередництва Катару, США та Єгипту, і підтвердив участь Туреччини в процесі.

Ансарі також повідомив, що голова єгипетської розвідки вчора зустрічався з делегацією ХАМАС, а Туреччина приєднається до засідання.

План Трампа переданий ХАМАСу

Коментуючи оголошений президентом США Дональдом Трампом всеосяжний план щодо завершення конфлікту в Газі, Ансарі заявив, що Анкара високо цінує відданість США завершенню війни у Секторі Газа і додав, що "нашою головною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі".

Він повідомив, що Катар і Єгипет передали план Трампа щодо Гази.

"Поки що зарано чекати на відповідь, але ми віримо, що рух продемонструє позитивний підхід", - сказав він.

Ансарі підкреслив, що Катар від самого початку докладав великих зусиль для досягнення припинення вогню у смузі Газа, доставки гуманітарної допомоги та недопущення подальшої ескалації, і нагадав, що Арабська мирна ініціатива досі залишається на порядку денному.

Він також позитивно оцінив ініціативу створення Ради миру, оголошену Трампом, і висловив підтримку ролі США як гаранта цього процесу.

"Катар зберігає всі свої юридичні права щодо ізраїльського нападу. Наш пріоритет - суверенітет країни та безпека наших громадян. Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу під час учорашньої телефонної розмови вибачився й запевнив, що це не повториться", - сказав Ансарі.

Речник МЗС Катару додав, що зусилля Туреччини для досягнення припинення вогню в Газі тривають безперервно.

"Наша мета - завершити війну, щоденні вбивства палестинців та голод будь-якою ціною й оголосити про угоду якомога швидше", - сказав він.

Мирний план Трампа по Газі

У понеділок, 29 вересня, президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу презентував "Всеосяжний план завершення конфлікту в Газі" з 20 пунктів.

Якщо сторони його приймуть, війна буде негайно завершена, Ізраїль поступово відведе війська з Гази, почнеться новий етап без участі ХАМАС, а всі заручники будуть звільнені.

Катар та Єгипет вже передали план Трампа ХАМАС.

На засідання ООН з палестинського питання, ізраїльська делегація підкреслила, що бойові дії в Секторі Газа триватимуть, доки ХАМАС не буде знищений та не будуть звільнені всі заручники.

Детальніше про план Трампа щодо Сектору Газа і шанси припинити війну в регіоні, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Туреччина Сектор Газа
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен