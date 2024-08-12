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Туреччина розблокує Instagram: соцмережа нібито пообіцяла виконати вимоги Анкари

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Туреччина зніме заборону на Instagram. В Анкарі кажуть, що соціальна мережа пообіцяла виконати вимоги турецького уряду щодо цензури та контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Instagram пообіцяв спільно працювати над постами, пов'язаними зі злочинами в каталозі та цензурою", — заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Ураглу.

Заборона мала бути знята пізно ввечері в суботу.

Чому Туреччина блокувала Instagram

Раніше глава пресслужби турецького президента Фахреттін Алтун звинуватив Instagram у "активному перешкоджанні людям публікувати повідомлення зі співчуттями у зв'язку зі смертю лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, не посилаючись на будь-які порушення політики".

Блокування викликало критику з боку опозиційних партій Туреччини, а головний лідер опозиції Озгюр Озел назвав його "глобальною, а також національною нісенітницею». Рішення Туреччини також вдарило по бізнесу, включаючи жінок-підприємців, які використовують платформу для продажу своєї продукції.

Турецький уряд у минулому обмежував доступ до популярних платформ соціальних мереж під час терористичних актів та великих стихійних лих, здебільшого посилаючись на міркування безпеки.

Нагадаємо, 2 серпня Туреччина, не пояснюючи причин, заблокувала доступ до соцмережі Instagram.

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