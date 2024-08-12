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Турция разблокирует Instagram: соцсеть якобы пообещала выполнить требования Анкары

Автор: Вадим Ребрина

Турция снимет запрет на Instagram В Анкаре говорят, что социальная сеть пообещала выполнить требования турецкого правительства по цензуре и контенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Instagram пообещал совместно работать над постами, связанными с преступлениями в каталоге и цензурой", - заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Ураглу.

Запрет должен был быть снят поздно вечером в субботу.

Почему Турция блокировала Instagram

Ранее глава прессслужбы турецкого президента Фахреттин Алтун обвинил Instagram в "активном препятствии людям публиковать сообщения с соболезнованиями в связи со смертью лидера ХАМАС Исмаила Хании, не ссылаясь на какие-либо нарушения политики".

Блокировка вызвала критику со стороны оппозиционных партий Турции, а главный лидер оппозиции Озгюр Озел назвал ее "глобальной, а также национальной чепухой». Решение Турции также ударило по бизнесу, включая женщин-предпринимателей, использующих платформу для продажи своей продукции.

Турецкое правительство в прошлом ограничивало доступ к популярным платформам социальных сетей во время террористических актов и больших стихийных бедствий, в основном ссылаясь на соображения безопасности.

Напомним, 2 августа Турция, не объясняя причины, заблокировала доступ к соцсети Instagram.

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