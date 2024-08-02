Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram. Причини и тривалість заборони поки не називається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про це повідомив у п’ятницю, 2 серпня регулятор інформаційних технологій, не вказуючи причини чи тривалості заборони, через що мобільний додаток платформи також став недоступним.

Як пише видання, цей крок був зроблений після коментарів у середу, 31 липня, очільника директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.

Він критикував платформу за рішення блокувати публікації співчуття у зв’язку з вбивством л ідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.

"Це цензура, чисто і просто", - сказав Алтун, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.