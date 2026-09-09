Туреччина рекордно наростить оборонні видатки та розширить "Сталевий купол"

Віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз заявив, що країна збільшить видатки на оборону на 229% у межах Середньострокової програми на 2027–2029 роки.

За його словами, Анкара прагне розвивати власні технології в оборонній промисловості, самостійно задовольняти потреби країни та створювати продукцію з високою доданою вартістю.

Їлмаз наголосив, що оборона та безпека є одними з основних передумов економічного розвитку Туреччини. Тому бюджетні ресурси, за його словами, спрямовуватимуться відповідно до стратегічних потреб держави.

Також Анкара планує збільшувати потенціал досліджень і розробок, виробництва та інновацій не лише в оборонній галузі, а й у критично важливих сферах, зокрема медичних технологіях, напівпровідниках та штучному інтелекті.

Окремий напрям - розвиток багаторівневої системи протиповітряної оборони "Сталевий купол" (Çelik Kubbe). Туреччина вже частково розгорнула її елементи та продовжить інтегрувати компоненти системи на кораблях ВМС.

На першому етапі турецькі ВМС уже почали використовувати на кораблях структуру "Сталевого купола" із системами ППО дуже малої дальності. У наступні роки, після введення до складу флоту нових кораблів, на морських платформах планують розгортати більш розвинені компоненти системи.

Одним із засобів ближнього захисту, який уже використовується на кораблях різних класів, є GÖKDENİZ. Система призначена для захисту кораблів від ракет, безпілотників та інших повітряних загроз.

Ще одним компонентом ближньої ППО стане TOLGA, призначена для протидії низьковисотним асиметричним загрозам, зокрема дронам, ударним БПЛА та крилатим ракетам.

До цього ж ешелону планують включити системи GÖKSUR і LEVENT, випробування яких Туреччина проводить протягом тривалого часу. На середніх і великих дальностях передбачається використання, зокрема, системи вертикального пуску MİDLAS, а також морських версій турецьких комплексів HİSAR і SİPER.

Комплекс HİSAR-D RF має забезпечувати ППО малої та середньої дальності. SİPER, своєю чергою, є одним із компонентів далекобійного ешелону "Сталевого купола", а його морська версія SİPER BLOK 1-D призначена для захисту критично важливих надводних платформ ВМС Туреччини.